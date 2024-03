Camminata per l’autismo: "Sosteniamo i volontari e sensibilizziamo"

Una camminata per sensibilizzare sulla consapevolezza dell’Autismo. Ritorna ‘Camminiamo insieme’, iniziativa organizzata in vista della Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo, prevista ogni 2 aprile, a cura della Fondazione Dalla Terra alla Luna e patrocinata dal Comune di Ferrara. La manifestazione è patrocinata anche dalle Aziende Sanitarie Ferraresi, dal Coni Emilia-Romagna e dal Panathlon. In programma sabato 30 marzo partenza dalla sede della Fondazione Dalla Terra alla Luna (via dei Calzolai 223 a Malborghetto) alle 9.45 e ritrovo alle 9, un percorso ad anello di circa 4,5 km che si snoderà a partire dalla sede della Fondazione. All’incontro di presentazione della manifestazione, presenti l’assessore alle politiche sociali del Comune Cristina Coletti, la presidente della Fondazione Dalla Terra alla Luna Mariella Ferri, il presidente Pubblica Assistenza Voghiera Soccorso odv, Paolo Periari e Teresa Serafini del gruppo Agesci Bologna 6-18. "L’autismo – ha sottolineato l’assessore Cristina Coletti – è una condizione che negli ultimi dieci anni, in Emilia-Romagna, ha avuto un aumento dell’incidenza del 248%. Invito tutti i cittadini a cogliere l’occasione di camminare insieme, perché l’iniziativa è un modo concreto per sostenere e valorizzare l’enorme impegno profuso dalla presidente Mariella Ferri e dai tanti volontari della Fondazione Dalla Terra alla Luna. L’autismo ha ricadute importanti anche sulla sfera familiare e amicale, l’intenzione dell’amministrazione è continuare a sostenere le progettualità in questo ambito. Proprio due mesi fa abbiamo firmato un protocollo che ci ha visto affidare, dopo un percorso partecipato e condiviso, 200mila euro alle associazioni che offrono risposte sul tema dell’autismo". Le iscrizioni apriranno alle 9, con partenza alle 9.45, al termine un buffet a cura dei ragazzi del progetto De Gustibus. L’iniziativa si avvale della collaborazione dell’Associazione Voghiera Soccorso e di Radio Web Proloco di Poggio.

Mario Tosatti