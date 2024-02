Camst a ’caccia’ di nuovi ristoratori

Camst per dei locali di propria produzione, localizzate sul territorio di Lagosanto e Cassoli, ricerca operatori ambosessi della ristorazione. L’attività lavorativa proposta è quella tipica della ristorazione aziendale. Nello specifico le risorse si occuperanno di distribuzione del pasto, lavaggio stoviglie, sgombero vassoi e carrelli, e riordino e pulizia dei locali. Richiesto un attestato alimentarista in corso di validità, disponibilità al lavoro part-time con contratto a termine, disponibilità agli spostamenti (necessario essere automuniti). Previsto un contratto a tempo determinato con orario part-time di 18 ore settimanali dal lunedì alla domenica, con riposo a scalare su turni concentrati nella fascia della pausa pranzo e cena. I candidati dovranno mostrare una buona collaborazione e capacità di lavorare in gruppo, veloci e attenti nello svolgere le attività assegnate.