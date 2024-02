Carnevale degli Este. Va in scena ‘La Lena’, commedia dell’Ariosto

Oggi, alle 21, nella Sala Estense andrà in scena la commedia ‘La Lena’ di Ludovico Ariosto, a cura della Compagnia del Vado (del Rione di S. Maria in Vado), con il gruppo danza “L’Unicorno”. La rappresentazione preceduta da una introduzione dello storico Francesco Scafuri. ‘La Lena’, di ambientazione ferrarese, fu rappresentata a Ferrara per la prima volta nel 1528. L’opera proposta alla Sala Estense è stata trasposta in prosa da Stefano Bigoni, indimenticato sostenitore della Compagnia del Vado, ed è diretta da Dario Turrini, attore e regista bolognese. L’iniziativa, patrocinata da Ferrariae Decus, per il ‘Carnevale degli Este’, a cura della Fondazione Ente Palio della città di Ferrara e del Comune. Entrata ad offerta libera.