Case di riposo, tutto archiviato

Il primo filone d’inchiesta sulla diffusione del Covid nelle case di riposo finisce in archivio. Il giudice per le indagini preliminari Silvia Marini ha accolto la richiesta di archiviazione depositata dal pubblico ministero Ciro Alberto Savino in merito all’indagine su contagi e decessi da coronavirus nelle strutture ‘Beneficenza Manica’, ‘La Fiorana’ e ‘Villa Aurora’. Decisiva ai fini della decisione è stata la consulenza affidata al virologo Saverio Parisi, il quale è stato chiamato a valutare se, alla luce delle conoscenze e delle dotazioni dell’epoca, sarebbe stato possibile evitare il contagio nelle strutture. Le conclusioni del tecnico hanno spinto il pubblico ministero a chiedere l’archiviazione, istanza recentemente accolta dal giudice.