Cassa di risparmio, "Approvato il bilancio"

"Credem anche quest’anno ha distribuito dividendi importanti". Con queste parole la presidente Raffaella Cavicchi ha espresso ieri la sua soddisfazione durante l’assemblea dei soci della Fondazione Cassa di Risparmio di Cento. A presiedere la seduta la stessa presidente Cavicchi che, prima di aprire i lavori assembleari, ha dedicato un ricordo al socio Franco Martinelli scomparso nel Novembre scorso. Sono 68 i soci attualmente in carica, di cui 20 nominati durante l’assemblea di ottobre ai quali la presidente ha voluto dedicare un saluto di benvenuto. Al primo punto all’ordine del giorno il Bilancio di esercizio 2022 predisposto dal consiglio di amministrazione che ha raccolto all’unanimità dall’Assemblea un parere positivo non vincolante prima di approdare in consiglio di Indirizzo dove è stato approvato in via definitiva, all’unanimità. L’attività istituzionale 2022 ha visto interventi per 361,283,98 euro così suddivisi: 99.278,68 euro educazioneistruzione, 123.500 euro arte e cultura, 87.005,30 euro volontariato e filantropia, 50.000 euro assistenza agli anziani ed 1.500 euro per la crescita e formazione giovanile. Il Bilancio 2022 ha presentato un avanzo al netto delle imposte di 746.657,43 euro , che è stato così suddiviso: 186.664,36 euro a copertura di disavanzi pregressi come previsto dall’Autorità di Vigilanza; 111.998,61 euro a Riserva Obbligatoria; 14.933,15 euro destinato al Fondo Unico per il Volontariato; 433.061,31 euro destinati ai Fondi per le attività di istituto. A conclusione degli accantonamenti, l’importo messo a disposizione per le erogazioni per l’esercizio 2023 sarà pari a 500.000 euro: 350.000 euro per i settori rilevanti, e 150.000 euro per i settori ammessi. Soddisfatta la Presidente ha sottolineato come anche quest’anno Credem abbia distribuito dividendi importanti.