"Centrale elettrica, emissioni normali"

Riflettori puntati sulla centrale elettrica di Bando, alimentata a legna. Mercoledì scorso è stato illustrato ai cittadini il report sui monitoraggi effettuati del Cnr. Sotto la lente di ingrandimento le analisi su: qualità dell’aria, emissioni in atmosfera, prelievi e riversamenti di acqua, terreno, rifiuti. Il tutto legato anche al meteo, traffico, riscaldamento domestico o abbruciamenti agricoli. La situazione "non evidenzia criticità-rassicura il vicesindaco Sauro Borea-i dati sono al di sotto dei limiti consentiti dalle normative Europee". Gli ha fatto eco il dottor Barbieri, dirigente di "Soergenia Bionergie", azienda titolare dell’impianto di Via Val d’Albero. Che, certificata Iso, è tra le più grandi nel Nord Italia, producendo 180 mila Mgw, che soddisfano il fabbisogno di 27.00 persone.

Nando Magnani