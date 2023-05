Ciao grande Adriana, una vita per la scultura

Si svolgeranno questa mattina alle ore 10.20 nel Tempio di San Cristoforo, in Certosa, i funerali di Adriana Mastellari , scultrice conosciuta nell’ambiente artistico ferrarese per le numerose mostre personali e collettive alle quali ha partecipato, non solo a Ferrara ma anche in Italia ed all’estero. Che ha portato anche il Comitato Biennale Donna ad organizzarle nel 2009, nell’Imbarcadero del Castello Estense, un’antologica con opere che andavano dal 1973 al 2008. Opere relative alla Scultura e alla Grafica, in cui erano presenti anche soggetti relativi all’Orlando Furioso ed a Lucrezia Borgia. Nata a Ferrara nel 1933, Adriana Mastellari dopo aver frequentato la Scuola del Libro di Urbino avendo come insegnanti validi incisori e illustratori si iscrive nel 1962 all’Istituto d’Arte Dosso Dossi della nostra città formandosi con Maestri come Virgili, Orsatti e Farinella perfezionandosi poi all’Accademia d’Arte di Bologna con Maestri del calibro di Umberto Mastroianni. Molti i riconoscimenti ricevuti, tra cui il premio di scultura ’Michelangelo d’Oro’ a Massa Carrara nel 1979 o il ’Pietro Niccolini’ a Ferrara nel 1994. Le su sculture sono opere, come sottolineano le sue biografie, di forte intensità ed incisività sia quando riguardano tematiche relative all’uomo e alla donna con la loro angoscia e solitudine quotidiana, sia che si dedichi all’arte sacra: opere quest’ultime che sono conservate in diverse chiese del ferrarese. In quest’ambito ha realizzato nel 1989 il busto in bronzo del vescovo Natale Mosconi e un bassorilievo per l’ingresso della chiesa dedicata al Beato Giovanni Tavelli Tossignano a Ferrara. Degli anni Novanta è il suo periodo ecologico. Una scultrice, Adriana Mastellari che lascia a Ferrara molti estimatori e amici e la figlia Lisa, avuta con Ivano Fabbri, in arte Fabbriano, scomparso nel 2019. Un pittore anch’esso molto conosciuto a Ferrara e operante con successo per parecchi anni anche in Spagna.

Paolo Micalizzi