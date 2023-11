"Circolazione auto, serve una deroga"

"Ho chiesto alla giunta Bonaccini una deroga al Pair 2030 per permettere l’utilizzo dei mezzi di trasporto privati durante le giornate nelle quali sono indetti scioperi del trasporto pubblico locale", annuncia Valentina Castaldini

consigliere regionale e capogruppo Forza Italia Emilia-Romagna, coordinatore delle commissioni Pnrr.

"In vista dello sciopero di oggi, ma pensando anche agli altri che probabilmente ci saranno in futuro e al fatto che nel solo 2023 sono stati proclamati 36 scioperi in Regione Emilia-Romagna relativi al trasporto pubblico, ferroviario o aereo ho chiesto ufficialmente alla Giunta Bonaccini una deroga al Pair 2030 per garantire il trasporto durante le giornate nelle quali sono indetti scioperi del trasporto pubblico locale permettendo, di fatto, la circolazione dei veicoli privati euro 4 ed euro 5.

Ho avanzato questa proposta anche alla luce della considerazione sul fatto che chi ha ridotto l’utilizzo del mezzo di trasporto privato in favore di quello pubblico, e a causa dello sporadico utilizzo ha scelto di non rinnovare il proprio veicolo euro 4 o euro 5 (veicoli spesso con meno di 10 anni e perfettamente funzionanti) in quanto generalmente non utilizzato in città si trova impossibilitato agli spostamenti nelle giornate di induzione di sciopero per il trasporto pubblico. Non solo, alcuni comuni, come quello di Bologna, stanno predisponendo delle cosiddette ‘Ztl ambientali’, dotate di controllo degli accessi, che sanzioneranno i cittadini che accedono ai centri urbani con veicoli non in linea con le direttive antinquinamento".