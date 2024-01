"Città congestionata. La giunta è miope"

"Il traffico quotidiano dei ferraresi non è una priorità per la giunta Fabbri", inizia così la riflessione dei consiglieri comunali Dall’Acqua e Cusinato. "Se una persona uscisse dal centro storico potrebbe vedere le cose a cui sono sottoposti i cittadini ferraresi quotidianamente. Una congestione della città peggiorata da un continuo accavallarsi di cantieri e lavori, che procedono senza seguire la tabella di marcia programmata. Ci chiediamo, a questo punto, che fine ha fatto il Pums? Il Piano urbano della mobilità sostenibile è un eccellente documento, che costituisce il piano strategico per orientare la mobilità, con monitoraggi e verifiche periodiche". Una domanda cui seguono altre due domande. "A che serve questo documento se poi viene disatteso? A cosa servono i processi partecipativi se le istanze dei cittadini non vengono ascoltate? L’amministrazione è miope nell’affrontare questo problema non solo in una carente programmazione dei lavori pubblici, ma anche nella mancata predisposizione di un adeguato apparato di opere volte a sostenere l’utilizzo di mezzi di mobilità meno inquinanti".