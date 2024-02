Colpito da un malore fatale mentre va al lavoro. L’uomo, 59 anni, era sul furgone con i colleghi

Un malore ha strappato alla vita un uomo, 59 anni, comacchiese, mentre si stava recando al lavoro assieme ai colleghi. Il tragico evento è avvenuto nella mattinata di ieri, lungo via Imperiali a Lido delle Nazioni. L’uomo si trovava a bordo di un furgone diretto a Pontemaodino per svolgere la propria attività, quando è stato colpito da un malore. Il collega di lavoro che si trovava al volante, accortosi di quanto stava accadendo, ha accostato il veicolo e preso il cellulare per chiedere l’intervento dei soccorritori. Sono intervenuti il ‘118’, l’elisoccorso da Ravenna e i carabinieri della Compagnia di Comacchio. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare, se non constatarne il decesso.