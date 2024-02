Comunicazione digitale all’Einaudi. E tra i cinque progetti vince ’Utopia’

Una scuola sempre più legata al mondo del lavoro e alla formazione. Il tutto secondo una visione tecnologicamente avanzata. E’ questa una delle principali mission dell’Istituto Einaudi che ieri ha presentato una iniziativa legata alla comunicazione digitale e agli effetti che questo nuovo mondo ha, e ancora più avrà, non solo sul sistema produttivo ma sull’intera società. Di qui la decisione della dirigente Marianna Fornasiero di realizzare un laboratorio di orientamento per la predisposizione di proposte di "piani di comunicazione digitale" a cura degli studenti dell’Istituto di via Savonarola, a indirizzo tecnico "Grafica e Comunicazione" e del corso ITS FITSTIC "Tecnico superiore per la comunicazione e il marketing digitale" di Bologna. L’attività è stata realizzata nell’ambito del progetto promosso dalla Scuola Politecnica ITS Emilia Romagna "ITS Academy PLUS-Azione di sistema per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema ITS dell’Emilia-Romagna" approvato e cofinanziato dalla Regione Emilia Romagna attraverso risorse nazionali e europee. Cinque i progetti presentati da altrettanti gruppi di ragazzi, cinque team dai nomi originali: Bagels, Bolara, Crewlab, Knowbf e Utopia, tutti in gara fra loro. L’ha spuntata Utopia. Il progetto, come hanno spiegato le docenti Elena Serra e Sabrina Bovi, è partito in ottobre, ha avuto una durata di 20 ore, in modalità mista e ha avuto come stella polare "il lavoro insieme, condiviso". Fra gli obiettivi del progetto figura la concreta possibilità per gli studenti di orientarsi nelle scelte professionali e formativi future. Questo lavoro è di fatto propedeutico al prossimo anno scolastico quando l’Einaudi offrirà una quadriennale, all’interno della Grafica e comunicazione, in "Communication design international school". Alla presentazione è intervenuto il neo responsabile dell’Ufficio scolastico territoriale di Ferrara Giuseppe Foti; con lui Teodora Liscio, anch’essa dell’Ufficio scolastico, il coordinatore della formazione Fitstic Luigi Vitellio e l’assessore all’istruzione del Comune Dorota Kusiak che ha sottolineato il sostegno dell’amministrazione comunale alle progettualità nelle scuole e la costante vicinanza all’Einaudi.

Alberto Lazzarini