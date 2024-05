Concerti, danza, mercatini e sport. Tornano le ’Notti di Primavera’

La Festa di Primavera targata Comart si rinnova e diventa "Notti di Primavera", una tre giorni di concerti, spettacoli e animazione, danza, truccabimbi, esibizioni sportive, mercatini Creativando che animeranno il centro di Copparo. Numerosissime saranno le iniziative che, da domani a domenica, si terranno in piazza del Popolo e della Libertà. Si comincerà domani con l’apertura, alle 19, dello street food e dello stand gastronomico a cura di Antichi Sapori; si proseguirà alle 19.30 con "Sapori di Moda" in via Roma e alle 20 con le esibizioni del Gruppo Teatro Danza, Kids in Music e Latin Dance di BE&Balance e della Scuola di musica Varos Zamboni. Sul palco centrale, alle 21.30, si terrà il concerto dei Queen Vision, tribute band dei Queen. Il programma di sabato prevede alle 19 l’apertura dello street food e dello stand gastronomico a cura di Ant, mentre alle 19.30 è previsto l’intrattenimento presso le attività di via Roma e viale Carducci, e alle 20 le esibizioni di hip hop del Centro nuoto Copparo, della scuola di canto di Tresignana e balli di gruppo con Melody Dance e alle 21.30, sul palco centrale, il concerto della Diapason Band. Domenica si parte alla mattina, alle 9, con Bimbinbici, iniziativa in collaborazione con Avis Copparo, mentre alle 10, in via Garibaldi, è in programma il raduno di auto storiche a cura di Pro Loco. Nel pomeriggio, alle 18, il Gruppo Scout Copparo animerà via Roma con il Giocaragazzi, alle 19 apriranno lo street food e lo stand gastronomico a cura dei Cavalieri del Naviglio, mentre alle 20 si esibiranno la scuola Easy Dance Team con balli latino americani e la scuola Kaizen di ju jitsu. La serata, poi, sarà dedicata al ballo liscio con Roger "La voce del sole" e la sua orchestra. Lo street food di piazza del Popolo sarà composto dai punti gastronomici di Gruppo Micologico, Pizzeria Il Boschetto e Pescheria Moretti, Rione Mota, Azienda Agricola I Tesori del Baldo, Azienda Agricola Bisiola, piadineria, hamburger e panini. Non mancheranno esposizioni di camper del Club Camperisti Tresignana, auto moderne di Padana Auto, moto e vespe del Vespa Club Copparo, la mostra di collezionismo del Gruppo costruttori amatoriali micromotori italiani, il ritrattista Leonardo Tosi e il parco divertimenti per bambini. Insomma, non mancheranno le iniziative per un evento giunto alla 27esima edizione.

Valerio Franzoni