Confcooperative, Mangolini confermato

Giovedì pomeriggio, nella cornice del Ridotto del Teatro Comunale di Ferrara, 205 delegati, per acclamazione, hanno rieletto alla presidenza di Confcooperative Ferrara per altri quattro anni Michele Mangolini, agricoltore e presidente della cooperativa Casa Mesola. Il consiglio provinciale è composto da 21 rappresentanti: Ballarini Francesco, Coop Adriatica per la pesca, Ramona Bandini, Patfrut agricoltura, Chiara Bertolasi, Coop Serena per il sociale, Bruno Binelli della Capa Medio Ferrarese per l’agricolo, Michele Brunelli Coop Pasa, agricoltura, Roberto Bulzoni Confartigianato Servizi, Paolo Cazzola coop pesca Sant’Antonio, Gian Luca Ferrari, Consorzio Agricolo Cafer, Simone Minichiello, Coop Piccolo Principe area sanità, Alessandro Mazzetto Coop Agricola Quadrifoglio, Nicola Folletti coop Integrazione Lavoro, sociale, Munerati Massimo della CAFA lavoro e servizi, Michele Felisatti, Coop Esercizio Vita per il sociale, Vadis Paesanti, coop Pescatori del Delta, Paola Pesci coop servizi Ageste, Davide Pozzati Coop San Pietro settore pesca, Francesco Bianco, Coop Il Germoglio, sociale, Franco Bassi CSM coop agricola, Francesco Farinelli, pesca “Giovani Vallicoltori”, Luca Bergamini della “Comunità alloggio” settore sociale e Menegatti Alessandro Coop Work and belong” sociale. Anche per questo quadriennio i vice presidenti saranno Pesci, Paesanti, Bertolasi.