Controllate 49 persone e diverse attività per contrastare il lavoro nero

È scattato l’altro pomeriggio, un intervento straordinario congiunto fra tutte le forze di polizia, con particolare riferimento ai controlli nelle frazioni, in particolare nelle zona Gad, comprese le vie Oroboni, Porta Catena, il sottomura e l’area del palapalestre. L’obiettivo era contrastare ogni forma d’illegalità legata non solo allo spaccio di sostanze stupefacenti, ma anche al rispetto delle norme sull’immigrazione. Non solo, l’operazione ha avuto lo scopo di assicurare la sicurezza urbana, e vigilare sul regolare adempimento degli obblighi tributari e contributivi compresi quelle che disciplinano il lavoro subordinato. In particolare, 7 pattuglie e 15 agenti e militari della questura, del comando provinciale dei carabinieri, del comando provinciale della guardia di finanza e del corpo di polizia locale Terre Estensi, hanno setacciato e controllato, tutte le aree più sensibili anche in relazione alla prevenzione della commissione dei reati contro il patrimonio. Nel corso dei controlli sono state identificate 49 persone di cui 3 con precedenti di polizia. Inoltre sono stati posti a verifiche 19 veicoli; inoltre sono state elevate una contravvenzione al codice della strada e una violazione amministrativa in materia di stupefacenti. L’attività congiunta si inserisce nel quadro di una serie di iniziative che la Prefettura di Ferrara e tutte le Forze di polizia hanno inteso avviare, in forma congiunta, per riscontrare le numerose segnalazioni pervenute dai cittadini, nei vari quartieri, anche periferici, della città di Ferrara.