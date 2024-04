Corsi di uncinetto in biblioteca

Proseguono gli incontri alla biblioteca Luppi di Porotto (via Arginone 320) per imparare e approfondire la tecnica dell’uncinetto. Ad aprile gli appuntamenti sono in calendario per oggi e venerdì alle 16. Tra catenelle, gomitoli e punti alti, i partecipanti potranno a imparare la tecnica e sperimentare la pratica dell’uncinetto. La biblioteca Luppi ha aderito all’iniziativa ‘Viva Vittoria’ per realizzare quadrati di uncinetto per un’immensa opera condivisa che sarà presentata in Castello il 23 e il 24 novembre.