Cpr, l’appello del Pd: "Non lo vogliamo"

COMACCHIO

"Come Pd Comacchio siamo totalmente contro al sistema dei centri di permanenza per rimpatri. In tutta Italia e questo deve essere chiaro fin da subito". È questa la posizione dal Partito democratico di Comacchio che entra nel dibattito sui Cpr che sta tenendo banco in questi giorni: "Sono di fatto lager dove vengono azzerati diritti dell’essere umano – affermano i dem - e a chi dice ’sono stati istituiti da voi con Minniti e Gentiloni’ rispondiamo che il partito in sei anni ha cambiato pelle. Un Cpr altro non è che un luogo dove vengono collocati extracomunitari irregolari in attesa di rimpatrio non necessariamente del luogo in cui vi è la struttura. I tempi di permanenza sono di sei mesi dopodiché la persona non rimpatriata torna in libertà. Le ultime dichiarazioni del senatore in piena campagna elettorale riportano che lui stesso ha interceduto per non realizzare il centro a Ferrara. Ovviamente sondaggi alla mano". Il problema secondo il PD di Comacchio "ad oggi nasce nel Basso ferrarese. Luogo che potrebbe essere individuato dal governo per non intaccare la propria roccaforte Ferrara. Un Basso Ferrarese in cui Fratelli d’Italia non compare in nessuna amministrazione: le uniche di centrodestra, Comacchio e Lagosanto, hanno totalmente rotto con il suo mondo fatto solo di editti". I dem preannunciano una risoluzione che verrà presentata tramite il consigliere Marco Fabbri al primo Consiglio utile a Comacchio e nella quale sarà chiesto un impegno dell’amministrazione sperando – concludono - di trovare tutte le forze politiche concordi. La campagna elettorale di Balboni non può essere fatta sulla pelle delle persone".