Cus, rinnovato Tosi alla guida

Si sono svolte presso la sala riunioni del Centro Universitario Sportivo Ferrara di via Gramicia 41 le elezioni di presidente, consiglio direttivo ed organi di controllo del Cus Ferrara, che resteranno in carica 3 anni, uno in meno all’usuale, per le more del cambiamento di statuto che hanno visto il protrarsi di un anno il mandato precedente.

All’assemblea elettiva hanno partecipato con diritto al voto i soci effettivi ed anziani regolarmente iscritti nel libro soci del Cus Ferrara ed in regola con il pagamento della quota associativa annuale scadente al 31 dicembre 2023.

In prima battuta è stata effettuata l’elezione del presidente, che ha visto la riconferma di Giorgio Tosi, poi si è passati alle cariche di consiglieri e al termine delle votazioni sono risultati eletti Fulvio Bernabei, Sabrina Landini, Michele Savriè, Roberta Scabbia, Vincenzo Spaccamonte, che andranno a comporre il consiglio oltre al delegato designato dalla Rettrice Laura Ramaciotti, che sarà comunicato in seguito, con il compito di legare ulteriormente ateneo e Cus.

Terminata l’assemblea si è riunito subito il nuovo direttivo che ha deliberato le seguenti cariche sociali: presidente Giorgio Tosi, vicepresidente vicario Michele Savriè, tesoriere Vincenzo Spaccamonte.

Eletti anche Renato Pasetti come presidente revisore dei conti, Alessandro Raimondi e Andrea Fabbri come membri del Collegio revisori.

Questo è il primo rinnovo delle cariche dopo la trasformazione del Cusi in Federcusi-Federazione Italiana Sport Universitario. La mission del nuovo direttivo sarà comunque quella di far proprio in pieno lo spirito del Cusi, in merito alle attività statutarie ed i principi dello sport universitario.