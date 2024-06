Cus Tennis, annata record: "Fiore all’occhiello in città"

Riconoscimento da parte del Comune di Ferrara al Cus Ferrara tennis targato Salvi, per la splendida stagione sportiva ancora in corso e per i tantissimi successi ottenuti. A fare da padrone di casa in questo evento, l’assessore allo sport Andrea Maggi, presente insieme al presidente del Cus Giorgio Tosi, alla segretaria generale Cinzia Garbellini e al main sponsor Marco Salvi. Cinquanta atleti, oltre allo staff tecnico hanno ricevuto gli applausi dei presenti ed il saluto della città di Ferrara.

Il responsabile di sezione Ferdinando De Luca ha tracciato un bilancio di questa stagione più che positiva, che segue idealmente quello splendido della scorsa con il raggiungimento del titolo regionale e nazionale di macroarea U14 e il successivo sesto posto assoluto nazionale come risultati più importanti.

A fianco del Cus Ferrara tennis, ancora una volta l’azienda Salvi, a supportare un’ attività diventata veramente importante anche in ambito regionale e nazionale, che emerge numericamente per i tantissimi ragazzi iscritti ai corsi e soprattutto per l’elevata qualità che riesce a produrre.

Attività che vede una base di partenza legata alla scuola tennis da oltre 110 ragazzi, curata dai tecnici Filippo Luti e Andrea Remy, fino ad arrivare alla parte agonistica con circa 100 tesserati, fiore all’occhiello dell’intero movimento tennis ferrarese, coordinata da sempre dal tecnico Ferdinando De Luca, supportato dal preparatore atletico ed anche segretario della sezione Davide Ghidoni, aiutati dall’istruttore Filippo Zattoni pronto a dare una mano in tutti i settori e dal menta coach Mirco Ossani. Da sottolineare in questa stagione partita ad ottobre dello scorso anno, la vittoria invernale nel Trofeo Bellenghi, tradizionale appuntamento U15 regionale, con gli atleti Andrea Cogo e Mattia Occhiali.

Gli stessi, capaci di un 2023 da incorniciare, sono stati protagonisti in Under 16 con il raggiungimento della finale 3-4 posto ancora da disputare contro il Ten sport di Cervia, e soprattutto della meritatissima salvezza nella serie C nazionale. Grande risultato anche la salvezza nella C femminile con tutte ragazze facenti parte del vivaio cussino.