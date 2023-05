Da Ferrara ad Atene, la sfida di attori in erba

Da Ferrara ad Atene per il teatro.Due allievi del Centro preformazione attoriale in Grecia per una settimana di studi: Andrea Formaggio e Giacomo Callegarini, due studenti del Centro preformazione attoriale (Cpa) di Ferrara, sono appena rientrati da un viaggio studio in Grecia. Per una settimana hanno frequentato la Nationa Theatre of Greece di Atene e condiviso lezioni e tempo libero con alcuni coetanei greci che, come loro, studiano recitazione e coltivano la passione per il teatro. L’esperienza, come è stato per gli allievi della Scuola d’Arte Cinematografica Florestano Vancini di Ferrara che sono andati a Los Angeles e Varsavia, è stata possibile grazie alle borse di studio messe a disposizione dalla scuola. "Una settimana bellissima perché – spiega Formaggio – non appena arrivati siamo stati accolti con grandi sorrisi, abbiamo potuto visitare alcune parti dell’Atene antica di sera, con le rovine illuminate, bellissimo". Poi aggiunge: "Le lezioni sono state entusiasmanti, sia quelle di acting sia quelle di stage combact, ovvero di combattimento scenico e simulazione. Sembrava che facessero sul serio, invece era tutto studiato e calibrato al millimetro. Davvero bravi". Anche Callegarini non nasconde l’entusiasmo: "Ci siamo sentiti subito a casa. I ragazzi ci hanno accolto in aeroporto e poi portato in centro, ci hanno mostrato i nostri alloggi e poi la città. Abbiamo seguito lezioni del primo, secondo e terzo anno di recitazione e appreso nuove metodologie e tecniche. Un’esperienza interessante che porterò con me". Ad accompagnare i due ferraresi, ancora minorenni, c’era Massimo Malucelli, attore, regista e direttore artistico del Centro Preformazione Attoriale. "Questi scambi – sottolinea – sono occasioni di crescita importanti. Il Cpa dà la possibilità ogni anno a un paio di studenti di partire, vedere cosa c’è fuori Ferrara e conoscere coetanei che si impegnano per portare avanti un sogno. Proprio come loro".