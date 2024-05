"Da Mosso a Peruffo. Ci sono cose che non capisco"

Caro Carlino,

in questo tempo che precede le elezioni comunali c’è molto da leggere sulla stampa locale, cartacea e on line. Di recente ho letto la lettera di un cittadino che, alla notizia che Alcide Mosso non era stato ricandidato per la Lega, si è mostrato amareggiato e incredulo e che dopo alcune riflessioni e considerazioni era arrivato alla conclusione che non sarebbe andato a votare. Ho visto la lista di Forza Italia e anche io sono rimasta amareggiata e incredula per l’esclusione di Paola Peruffo. Qualche anno fa nel comune di Copparo ci fu del “malumore” nella Giunta tanto che Franca Orsini, esponente storica di Forza Italia a Copparo e che era vice sindaco, venne mandata via. Al suo posto fu “catapultata” Paola Peruffo con la carica di assessore, la carica di vice sindaco era già stata assegnata ad un esponente leghista, sempre nell’ottica dell’armonia della coalizione!!! Per quella operazione e per quella di oggi, Forza Italia Ferrara, come si dice, avrà avuto certo le sue buone ragioni. Io affermo, pessime ragioni per mandare in esilio Paola Peruffo con la candidatura nel Comune di Copparo. In politica ci sono “cose” che non capisco e proprio per questo difficili da accettare e da superare. Farò appello alla ragione: Un saluto e grazie per l’attenzione.

Pasquina Ferrari