Dai cuori alle luminarie: "Alla ditta Sartini 800mila euro. Il sindaco ora chiarisca in aula"

La consigliera del Misto, Anna Ferraresi, torna sul tema dell’impiego dei fondi pubblici da parte del Comune. E, questa volta, l’esponente dell’opposizione vuole vederci chiaro sull’impiego delle risorse adoperate per l’installazione delle luminarie. Sono quattro i quesiti al centro dell’interrogazione rivolta al sindaco Alan Fabbri. La prima questione è chiarire "quali motivazioni hanno spinto l’amministrazione a investire ingenti risorse pubbliche nell’installazione delle luminarie, nonostante la grave crisi commerciale che ha colpito il centro storico di Ferrara e sostenere la ditta Sartini Grandi Impianti di Bondeno con una somma superiore ai 800mila euro". Il secondo punto capire "quali azioni concrete l’amministrazione intende intraprendere per riorientare gli investimenti verso interventi più efficaci e strategici per la ripresa economica delle attività del centro storico e il sostegno al turismo locale". Alla luce "delle polemiche suscitate dall’installazione di cuori luminosi sulla Torre della Vittoria - Sacrario ai Caduti di tutte le Guerre - durante l’evento ‘Ferrara in Love’ ricorda Ferraresi, nel documento viene chiesto all’amministrazione di giustificare "l’utilizzo di risorse pubbliche per interventi che possono generare sconcerto e dissenso nella comunità locale". Da ultimo, Ferraresi chiede a Fabbri se "in relazione al forte legame con il territorio del Comune di Bondeno da lei precedentemente amministrato, nonché sua città natale e attuale luogo di residenza", possa garantire "all’intera cittadinanza che non esistono rapporti di conoscenza, amicizia o di qualsiasi altro tipo di interesse economico e personale con il titolare della ditta Sartini Grandi Impianti Srl". A supporto di queste richieste, Ferraresi dettaglia anno dopo anno, gli investimenti sostenuti dal Comune per la realizzazione delle luminarie. "Fin dal 2021, l’impresa Sartini ha ottenuto l’incarico per l’allestimento delle luminarie natalizie nelle strade del centro storico di Ferrara, inclusa la fornitura e la messa in posa dell’albero di Natale di fronte alla Cattedrale, per un totale di circa 200mila euro – così la consigliera nel documento –. Inizialmente, nel 2021, l’incarico è stato assegnato tramite affidamento diretto. Nel 2022, la stessa ditta Sartini, si è aggiudicata un contratto triennale attraverso una procedura aperta tramite gara telematica, per un importo di 570mila euro tra il 2022-2024, pari a circa 190mila euro all’anno".

Federico Di Bisceglie