"Dalle parole di Zocca tristezza umana"

"Cupa tristezza umana è quella emersa dalle parole del consigliere Benito Zocca, nel motivare la sua contrarietà all’ordine del giorno sulla crisi umanitaria di Gaza. Il consigliere di Prima Ferrara si è confermato campione italiano della Power Slap League, la Lega degli Schiaffoni". È la dura replica della capogruppo del Misto, Anna Ferraresi, alle parole del consigliere di maggioranza che, durante la discussione in Consiglio comunale, ha paragonato la fertilità delle nutrie a quella dei terroristi di Hamas. Parole che hanno fortemente indignato la comunità islamica e chiarite dal consigliere su queste colonne. Ma per Ferraresi non è abbastanza. Anzi. "Lo slap fighting – spiega Ferraresi motivando la sua presa di posizione – è un nuovo sport, istituzionalizzato negli Usa da meno di un anno, ma nel ring dell’aula consiliare del Comune dura ininterrottamente da quattro anni: Zocca è l’indiscusso maestro, in fondo sta solo reclamando i suoi diritti. Le sue parole e l’accostamento alle nutrie hanno generato davvero tanta tristezza. Tanto più che, i promotori del documento, chiedevano il cessato il fuoco".