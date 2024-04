Dall’opera al contesto, conferenze degli ’Amici dei musei ferraresi’

Ha preso il via lunedì 8 aprile il nuovo ciclo di conferenze Dall’opera al contesto, organizzato dagli “Amici dei musei e monumenti ferraresi”, con l’intervento di Gianluca Forgione docente dell’Università di Ferrara. Il ciclo, nel corso degli appuntamenti seguenti (il 23 maggio, il 7 giugno e il 4 ottobre a Palazzo dei Diamanti) vedrà la partecipazione di Alfonso Panzetta, docente dell’Accademia di Belle Arti di Bologna, di Andrei Bliznukov, docente dell’Accademia di Belle Arti di Frosinone e di Andrea Faoro, ricercatore indipendente e ben noto cultore degli studi locali. Il programma dell’anno associativo in corso (2023-2024) nasce con l’idea di addentrarsi in contesti di ricerca diversi rispetto a quello strettamente ferrarese, cui sono stati dedicati, con poche eccezioni, i cicli degli anni precedenti. La scelta muove principalmente dal proposito di divulgare alcune delle ultime ricerche degli studiosi in calendario, affinché le stesse non restino un’esclusiva del pubblico degli specialisti. Le conferenze, quest’anno ospitate nella prestigiosa sede della Sala Rossetti di Palazzo dei Diamanti, sono gratuite e soprattutto aperte a chiunque sia interessato, secondo una policy adottata da sempre dall’Associazione, che per altri eventi (viaggi, visite guidate a musei e mostre del territorio) riserva la partecipazione ai soli soci. L’intenzione è avvicinare la cittadinanza a studi di alta specializzazione accademica, ponendosi come servizio, forse anche come piccolo regalo dell’Associazione alla città di Ferrara, dove non mancano certamente le iniziative culturali. Sono numerose infatti le Associazioni che si prodigano in tal senso sul territorio con ottimi risultati; e con queste non manca una fattiva collaborazione. Ma tra gli “Amici dei musei e monumenti ferraresi, in particolare dato il coinvolgimento diretto della presidente, Francesca Zanardi Bargellesi, è maturata nel tempo la consapevolezza che le iniziative culturali non siano mai troppe, alla luce della vastità e complessità del patrimonio culturale, storico-artistico e museografico del nostro magnifico paese. In tal senso la prima forma di tutela del patrimonio è sempre e solo la conoscenza; e la conoscenza la si fa con la divulgazione e con la condivisione del sapere, ovvero con la restituzione a tutti – come servizio appunto – di quanto non è un bene esclusivo di specialisti e addetti ai lavori ma collettivo e universale: l’arte e il nostro patrimonio culturale. Da questo assunto discende il senso primo della progettualità dei cicli di incontri "Dall’opera al contesto", pensati da diversi anni da chi scrive e sviluppati con il concorso del direttivo dell’Associazione; un concept fondato, in altre parole, sull’idea che qualsiasi opera e/o monumento permetta sempre la ricostruzione di un ambiente, di una situazione storica e di tutte quelle circostanze del passato, uniche e irripetibili, che lo hanno previsto.

Chiara Guerzi

(Associazione degli amici

dei musei e dei monumenti ferraresi)