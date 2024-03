Danni in campo e assicurazioni

Continua l’impegno di Coldiretti Ferrara negli incontri con i soci in tutto il territorio, sotto l’egida dell’Orgoglio Coldiretti declinato con una nuova serie di assemblee incentrate su varie tematiche di interesse per le imprese agricole. Apre il ciclo la zona di Ferrara oggi, alle 9.30, nella sala riunioni in via Hirsch, 19, un incontro dedicato al tema dei fondi per la gestione delle assicurazioni agevolate e le azioni di Coldiretti per reperire i fondi necessari a coprire la quota pubblica di contributi al sistema. Tra i relatori oltre al segretario di zona Thomas Serafini, Andrea Cavicchioli, Daniele Curcuruto, il vice presidente provinciale Rino Crovetti. Conclusioni del direttore Alessandro Visotti. Altri appuntamenti sono in programma nel corso della prossima settimana. Martedì 5 marzo alla Sala della Cultura di Mesola, alle 17.30; mercoledì 6 marzo alla Sala 2000 di Bondeno, alle 17; giovedì 7 marzo alla Sala Don Orione a Copparo, alle 17.30. Anche in questi incontri al centro della discussione e delle riflessioni non solo tecniche ma anche sindacali riguardo prospettive ed obiettivi per le imprese agricole, i bandi a sostegno degli investimenti in agricoltura sostenuti da Psr, Pnrr, Inail, Ismea, con relatori tecnici e le considerazioni dei dirigenti di zona e provinciali.