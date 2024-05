Danza, idee e valori condivisi. Un mondo migliore sul palco

Stasera alle 21 al teatro Nuovo sarà rappresentato lo spettacolo di danza ‘Da solo non sorgerà un mondo migliore’, organizzato dalla scuola di danza Jazz Studio Dance nata nel 1983, come sezione danza della polisportiva Otello Putinati. Saliranno sul palco piccoli e grandi allievi di danza classica, moderna, hip hop, contemporanea. Lo spettacolo è la sintesi di un progetto didattico portato avanti sin dall’inizio dell’anno nei vari corsi della scuola e in collaborazione con altre realtà cittadine. Lo spettacolo, patrocinato dal Comune, vuole presentare una visione della danza che non sia solo esposizione sterile di tecnica e di forma. ‘Da solo non sorgerà un mondo migliore’ è una citazione tratta da un discorso del senatore Otello Putinati da cui ha preso il nome l’associazione che ne condivide valori e idee. Ed è un concetto più che mai attuale perché la collaborazione è fondamentale per affrontare le sfide del mondo odierno. "In un contesto sempre più complesso e interconnesso – spiegano gli organizzatori –, è necessario unire le forze e unificare le competenze di diverse persone. Questo permette di ottenere risultati migliori e più efficaci di quanto si potrebbe ottenere lavorando da soli. La collaborazione favorisce anche la condivisione delle idee e delle risorse, l’apprendimento reciproco e la creazione di sinergie che amplificano risultati e visioni. Senza collaborazione, non si potrà mai raggiungere un mondo migliore".