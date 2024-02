"Denunciate ogni truffa". Una campagna di legalità con Palio e Comune

"Se subite una truffa denunciatela". Si tratta del monito emerso durante la presentazione della campagna dal titolo ‘Non Ci Casco’, giunta alla terza edizione che partirà lunedì alle 20.30 in via Ortigara 14, promossa dal Comune di Ferrara e quest’anno in collaborazione con l’Ente Palio della Città di Ferrara. Il programma è stato presentato ieri in Comune dal vicesindaco Nicola Lodi, assessore comunale Cristina Coletti, prefetto di Ferrara Massimo Marchesiello e presidente Ente Palio Nicola Borsetti. "Si riparte della campagna informativa – ha spiegato l’assessore Cristina Coletti – che intende prevenire lo spiacevole fenomeno delle truffe ai danni degli anziani, portata avanti dall’assessorato alle politiche sociali del Comune di Ferrara dal 2021, giunta ora alla terza edizione. Il nostro è un territorio sul quale vivono quasi 40mila cittadini che hanno dai 65 anni in su.

Con la nuova collaborazione con l’Ente Palio porteremo nelle nove contrade l’impegno comunale e le esperienze raccontate dai 700 cittadini che lo scorso anno hanno partecipato ai 9 appuntamenti, svoltisi in 9 circoli Ancescao in città e nelle frazioni.

Con questa unità vogliamo continuare a far sentire la vicinanza ai più fragili, e lavorare tutti insieme per poter dare seguito allo slogan ‘Non Ci Casco’". La principale novità di questa terza edizione è rappresentata dalle Contrade e della Corte Ducale, che ospiteranno gli incontri.

"Il Palio è socialità, cultura, relazioni e famiglia – ha proseguito il vicesindaco Nicola Lodi –. Con questa iniziativa si dà atto ad un obiettivo importante, portando all’interno delle contrade nove serate utili a costruire la sicurezza di tutti i cittadini. Le truffe sono un fenomeno che riguarda tutti, non solo gli anziani. Questa edizione, nata in collaborazione con l’Ente Palio che presto diventerà Fondazione, ci permetterà di avvicinare e intercettare ancora più persone". Nel corso delle serate, tutte al lunedì alle 20.30, interverranno gli assessori Cristina Coletti e Nicola Lodi, i quali si soffermeranno sulla prevenzione contro le truffe.

Il prefetto di Ferrara Massimo Marchesiello si è soffermato su alcuni dati: "I reati di truffe informatiche registrano un aumento del 39% rispetto al 2019, dato confermato anche rispetto al 2022, mentre per le truffe agli anziani si registra una riduzione del 30%. Queste iniziative di comunicazione e prevenzione sono molto importanti. Allo stesso tempo è necessario che i cittadini vittime di truffe denuncino alle forze dell’ordine". Agli incontri interverranno anche i rappresentanti della Polizia Locale, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Carabinieri. Previsti interventi anche di Antonio Frascerra, presidente di Confconsumatori Ferrara e di Gianni Ricciuti, presidente della sede ferrarese del Movimento di Difesa del Cittadino. A completare l’esibizione della compagnia teatrale ‘InsiemeXCaso’, presente anche il Nucleo Alto Ferrarese dell’Associazione Nazionale Carabinieri. Le altre date sono a febbraio 19 e 26, marzo il 4, 11, 18 e 25, a chiudere in aprile l’8 e 15.

Mario Tosatti