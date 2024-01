Differenziata, da lunedì la consegna dei mastelli

GORO

Nel territorio servito da Clara prosegue la distribuzione dei contenitori rigidi per la raccolta porta a porta dei rifiuti, da usare al posto degli attuali sacchi. Da lunedì prossimo, l’attività di conversione interesserà anche il comune di Goro. L’obiettivo è come sempre quello di migliorare il decoro urbano e la qualità del servizio per i cittadini, aumentando anche gli standard di sicurezza sul lavoro per gli operatori. Alle utenze domestiche (i nuclei famigliari), saranno consegnati bidoni per il rifiuto non riciclabile e per la carta, che si aggiungono al bidone del verde consegnato nei mesi scorsi. Sarà inoltre applicato il microchip ai contenitori per l’umido già in

dotazione. Per quanto riguarda le utenze non domestiche (uffici, negozi, aziende), se dispongono già di bidoni e cassonetti sarà semplicemente applicato il microchip sui contenitori in uso, mentre a quelle che finora hanno utilizzato i sacchi saranno consegnati i corrispondenti contenitori rigidi. L’attività proseguirà per diverse settimane, finché tutte le utenze non saranno state raggiunte. È infine importante precisare che gli addetti, muniti di tesserino di riconoscimento, non saranno tenuti a entrare in casa e naturalmente non chiederanno denaro. Gli utenti non raggiunti a domicilio troveranno nella propria cassetta postale un avviso con le indicazioni necessarie per il ritiro.