"Difficile trovare un altro impiego"

"Siamo rimasti di stucco. Ora aspettiamo di sentire cosa ci dicono i sindacati, e speriamo che l’esito per noi sia favorevole". Auspica un esito positivo del confronto tra azienda e sindacati, Luca Tracchi, che da 22 anni lavora nello stabilimento di via I Maggio. Le notizie di questi giorni sono preoccupanti, anche per il contesto generale che sta vivendo il territorio. La preoccupazione è rivolta ai problemi di carattere sociale che potrebbero derivare dall’eventuale uscita da Berco di 480 lavoratrici e lavoratori, considerando le difficoltà di ricollocazione in altre realtà. Nella nostra provincia il panorama lavorativo non è dei migliori, è difficile trovare una nuova collocazione lavorativa".