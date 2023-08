"Dimenticate Venezia e visitate la bella Ferrara"

"Dimenticate Venezia, ci sono angoli poco affollati d’Italia da provare". Tra questi, Ferrara. A consigliare ai propri lettori una visita nella città estense è il celebre The Telegraph, storico quotidiano del Regno Unito, fondato nel 1855, tra i più noti anche a livello internazionale. E proprio in questi giorni la città estense è anche sul quotidiano coreano Korea Herald, con un’immagine della piazza Trento Trieste colma di pubblico durante il Ferrara Summer Festival. Nel servizio sul sito della celebre testata The Telegraph (a questo link: https:www.telegraph.co.uktraveldestinationseuropeitalyforget-venice-italy-uncrowded-corners-florence-lake-como) la giornalista Nicky Swallow osserva: "Mentre città come Roma e le Cinque Terre scricchiolano sotto il peso dei turisti, ci sono alcune aree del paese ancora libere". E, tra queste, suggerisce una visita proprio "all’elegante Ferrara".

"Felice che si parli, e si parli bene, della città anche sulla stampa internazionale – dice il sindaco Alan Fabbri –. Il consiglio espresso dal Telegraph di visitare Ferrara dimostra quanta risonanza abbia il nome della città, il suo patrimonio, la sua offerta turistica". La città, scrive il The Telegraph, "sulle rive del Po, è racchiusa tra cinque miglia di mura medievali pressoché intatte". Quindi alcuni suggerimenti pratici ai potenziali turisti: "Noleggia una bicicletta per percorrere il perimetro delle antiche fortificazioni ed esplora le stradine tortuose, gli imponenti palazzi rinascimentali. Il grande Castello estense è dotato di ponti levatoi con fossato e di una serie di stanze riccamente decorate mentre palazzo Schifanoia ospita deliziosi affreschi del XV secolo. Negli ultimi giorni Ferrara è comparsa anche sulla stampa coreana. La dj Peggy Gou, che il 17 giugno ha aperto il Summer Festival, ha postato nelle ultime ore una foto della pagina della Cultura del quotidiano Korea Herald, testata in lingua inglese pubblicata in Corea del Sud. Ad accompagnare l’articolo di apertura c’è una foto della piazza Trento Trieste gremita di pubblico.