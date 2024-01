"Disastro Meloni? Per me il governo sta andando nella giusta direzione"

Caro Carlino,

per l’opposizione il Governo Meloni è un disastro. I dati economici, rilevati da organismi terzi, però dicono altro: disoccupazione diminuita, consumi aumentati, Spread da 220 (Governo Draghi) stabilmente sceso a circa 160, Italia promossa dalle agenzie di Rating e incredibile a dirsi è diminuita l’evasione. Dello sbandierato pericolo fascista nessuna traccia e l’Italia non è isolata in Europa. Naturalmente questo non vuol dire che ogni problema sia scomparso ma solo che il Governo sta andando nella giusta direzione. L’opposizione inoltre accusa l’esecutivo di aver bocciato il salario minimo. Su questo punto la battaglia della sinistra potrebbe essere sacrosanta però mi chiedo: perché non è stato approvato negli ultimi 10 anni quando deteneva il potere? Grazie per l’eventuale pubblicazione,

Elio Cataldo

* * *

EPIFANIA, FESTA

CON IL LIONS CLUB

ALLA RESIDENCE CIDAS

Festa grande e tante emozioni alla Residence Service Cidas di via dei Tigli a Ferrara, in occasione della festa dell’Epifania che ha visto ancora una volta gli anziani ospiti della struttura che dal 1989 offre ogni giorno risposte qualificate alle esigenze della popolazione anziana, trascorrere insieme ai soci del Lions Club Ferrara Estense, parenti e amici un pomeriggio straordinario fatto di sorrisi, abbracci, tombole e canzoni. L’appuntamento con la “vecia” si rinnova ormai da diversi anni e l’attesa per questo appuntamento è molto forte, come ha dimostrato il lungo, caloroso e spontaneo applauso che gli anziani ospiti hanno riservato alla folta rappresentanza del Club, al momento in cui ha fatto il suo ingresso, nel salone allestito per l’occasione dal personale della Residence, sempre attento, pronto e collaborativo. E’ stato dunque un pomeriggio speciale, scandito dai numeri chiamati dai Soci Lions che si sono tradotti nei tradizionali ambi, terni, cinquine e tombole, attraverso i quali sono stati distribuiti i numerosi premi messi a disposizione dal Ferrara Estense, presieduto da Giovanni Mandosso, ma anche da amici, dalle vedove di soci scomparsi in questi mesi e che in questo modo sono stati ricordati, senza dimenticare gli sponsor che, con grande generosità, hanno contribuito a rendere l’appuntamento ancora più ricco e spettacolare. A tutto questo si è aggiunta la musica proposta da Vincenzo Viglione che ha fatto da piacevole colonna sonora alla festa.

Ufficio stampa