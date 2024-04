Due film ‘speciali’ al cinema Uci

Oggi, in occasione del World autism awareness day, la giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo, Uci Cinemas propone la visione di due film in versione Autism Friendly a prezzo speciale, da 4,50 euro. In tutte le multisala Uci, alle 18 l’appuntamento con ‘Kung Fu Panda 4’, il nuovo capitolo delle avventure della celebre saga di DreamWorks Animation dedicata all’amatissimo panda Po; alle 21 sarà invece proiettato ‘Un mondo a parte’, il nuovo film di Riccardo Milani, interpretato da Antonio Albanese e Virginia Raffaele. "Proponiamo proiezioni Autism Friendly la domenica mattina in molti dei nostri cinema in Italia e, in occasione del World autism awareness day, vogliamo sottolineare e rafforzare il nostro impegno in tal senso, arricchendo la nostra programmazione" afferma Ramon Biarnes, di Odeon Cinemas Group.