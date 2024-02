Durante la rissa spunta un taser, tre denunce

Le chiacchiere si sono mutate prima in urla e poi in botte. Sono bastati pochi secondi per trasformare in una rissa quella che fino a un istante prima sembrava una semplice conversazione tra più persone. Un violento alterco, nel quale è spuntato anche un taser, il dispositivo in grado di stordire grazie all’utilizzo di scariche elettriche. Le ragioni della scazzottata, scoppiata nel cortile di una casa alla periferia nord della città e che ha visto coinvolti tre stranieri, sono ancora da chiarire. Si parla di un bisticcio per ragioni di soldi, ma il tutto è ancora in fase di ricostruzione da parte degli agenti della polizia di Stato. Quel che è certo, finora, è il risultato. Tutti e tre i partecipanti hanno riportato qualche contusione, subito medicata dai sanitari del 118, così come tutti e tre si sono beccati una denuncia per rissa.

Ma riavvolgiamo il nastro fino alla serata di domenica. Nel cortile di un’abitazione nella zona nord di Ferrara scoppia una discussione all’interno di un nutrito gruppo di stranieri. Tre di loro passano alle vie di fatto. Volano spinte, qualche pugno. Spunta il taser. Qualcuno dà l’allarme ma, all’arrivo della polizia, due dei presenti si sono già allontanati in macchina. In realtà non faranno tanta strada. Le volanti li intercettano quasi subito a poca distanza dal luogo della rissa. All’esito dei controlli nell’auto, spuntano l’elettrostorditore (non uno strumento professionale, ma poco più che un giocattolo seppure comunque capace di creare danni), un coltello e un piccolo quantitativo di hashish. Gli accertamenti della polizia si allargano poi all’abitazione teatro della rissa, dove viene trovata una bomboletta di spray urticante (non utilizzata nella rissa). Alla fine delle verifiche sono stati denunciati i tre partecipanti alla scazzottata, rapidamente identificati. Per il conducente dell’automobile è scattato anche il ritiro della patente a seguito del ritrovamento della sostanza stupefacente.

f. m.