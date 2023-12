È scomparso monsignor Pirini. Tomasi: "Non ti dimenticheremo"

La comunità comacchiese è in lutto per la scomparsa del canonico monsignor Giancarlo Pirini (foto), che si è spento ieri all’età di 87 anni. Una vita dedicata al servizio pastorale e ai più deboli, quella del sacerdote, che è stato punto di riferimento per la comunità. Nato a Portomaggiore il 17 giugno 1936, don Pirini fu ordinato sacerdote a Ferrara il 27 maggio 1961: nei suoi sessantadue anni di servizio pastorale è stato vicario parrocchiale di Bondeno dal 1961 al 1964, parroco di Gallumara dal 1964 al 1966, parroco di Ruina dal 1966 al 1974 e primo parroco della chiesa di Sant’Agostino a Ferrara tra il 1974 e il 1988. Proprio dal 1988 iniziò il suo servizio nella città lagunare: è stato parroco di San Cassiano (sino al 2010), parroco del Santo Rosario in Comacchio (1992-1997), rettore Chiesa di San Pietro (1998-2010), Canonico Presidente Capitolo della Basilica Concattedrale di Comacchio (2004-2010), rettore della chiesa del Suffragio di Comacchio (2008-2010), rettore della chiesa del Carmine (2008-2010), amministratore parrocchiale di Volania (1992-2019), canonico penitenziere della Concattedrale (2010-2023) e cooperatore pastorale dell’Unità Pastorale di San Cassiano. Ha fondato e presieduto l’associazione ‘In Cammino verso Maria’, attraverso la quale ha dato vita a innumerevoli iniziative caritatevoli a favore di persone bisognose del territorio comacchiese e dei comuni limitrofi. Per anni, assieme ad altri volontari, ha anche portato aiuti alla popolazioni della Bosnia Erzegovina, afflitte dalle conseguenze della guerra dei Balcani. Don Pirini è ricordato anche per aver sostenuto i cittadini e la Consulta Popolare San Camillo nella lotta a difesa dell’ospedale comacchiese: "La Consulta non dimentica la tua solidarietà verso i poveri, le tue preghiere per il sostegno alla gente in lotta per il San Camillo e... il suono delle tue campane!". L’arcivescovo di Ferrara Gian Carlo Perego, nel porgere le più sentite condoglianze ai famigliari ed esprimendo gratitudine per il suoservizio pastorale, lo affida "al Signore invitando i sacerdoti e i laici a ricordarlo nella preghiera". Anche la vice sindaco di Comacchio Maura Tomasi, via social, esprime cordoglio: "Oggi una triste notizia. Don Giancarlo ci ha lasciati, ma noi non lo dimenticheremo".