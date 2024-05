Ecco la nuova Casa funeraria: "Spazio esclusivo e riservato per dare dignità al commiato"

Un immobile di circa 1200 metri quadrati, nuove camere ardenti, sale del commiato per un investimento di oltre tremilioni circa. Si tratta della ‘nuova casa funeraria’ presentata nella sede Amsef in via Fossato di Mortara martedì mattina, dove è stato svelato il progetto e annunciato l’inizio dei lavori. All’incontro sono intervenuti l’assessore ai servizi sociali, Cristina Coletti, il presidente di Ferrara Tua, Luca Cimarelli e l’amministratore unico di Amsef, Aldo Manfredini, il tecnico progettista dell’intervento, architetto Matteo Casari. Iniziano, quindi, i lavori per quella che diverrà una nuova struttura in grado di ospitare spazi esclusivi e riservati per i familiari dei defunti, che ne faccino richiesta. La ‘nuova casa funeraria’ è un progetto sviluppato da Amsef, società interamente controllata da Ferrara Tua Spa, che ha il fine di dare una maggiore dignità al momento del commiato e recuperare un immobile cittadino di valenza storica. "Un progetto molto voluto-ha esordito Luca Cimarelli-ed un obbiettivo che si eravamo prefissati. Ci sono stati ostacoli di varia natura, che hanno necessitato di fasi di studio e di approfondimento molto complesse. Andiamo a colmare una necessità molto sentita, non gravando per nulla sulle casse dell’amministrazione comunale". Un progetto ed intervento che prevede non vi sia nessun consumo del suolo e nessuna cementificazione. L’immobile è di circa 1200 metri quadrati, si sviluppa su due piani. Al piano primo previste sei camere ardenti con un’anticamera per complessivi 27 metri quadrati, oltre una sala del commiato che potrà ospitare circa 50-60 persone. Al secondo piano, invece, presente una camera ardente, oltre le sale dedicate alla tanatoestetica, oltre ai vari locali tecnici e di servizio, prevista anche un’altra sala del commiato. È previsto anche alcuni spazi riservati ad operatori esterni, di cui potranno chiederne l’uso previa un’apposita convenzione. "Quello di Amsef è un progetto importante per la città - ha aggiunto l’assessore Cristina Coletti –, dietro questa presentazione ci sono mesi d’interlocuzioni, di lavoro e di confronto costante tra i vari uffici degli enti coinvolti. Questo progetto dimostra come si possa col dialogo e il ‘gioco di squadra’ ottenere obbiettivi ambiziosi". Un quadro economico complessivo è stimato in circa 3.040.000 euro, dei quali il 55% riguarda opere impiantistiche e il restante 45% sono opere di edilizia. La fine dei lavori prevista per l’estate 2025.