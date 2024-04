Ecco la squadra di Bonazza: "Insieme per il rilancio"

LAGOSANTO

Il candidato sindaco di Lagosanto della lista "R-Innovare Lagosanto", Gianluca Bonazza, sostenuto da Rete Civica, Fratelli d’Italia e Forza Italia, ieri nella sala consiliare di Lagosanto ha presentato la propria eterogenea lista. "Allestita, grazie alla loro disponibilità per la volontà di rinnovare Lagosanto - ha detto - e rilanciarne lo sviluppo, grazie alla competenza e professionalità di coloro che assieme a me hanno voluto affrontare questa sfida". I candidati sono: Luca Mari, 42 anni, sposato, 2 figli projet manager e presidente della Polisportiva Laghese, Alessandro Scalambra 40 anni nella sanità pubblica ferrarese, 15 dei quali da dirigente. Fabrizio Bellini, 61 anni, sposato, 2 figli e per 40 nella Polizia di Stato. Lorenzo Farinelli, 24 anni, specializzato in carpenteria. Lara Occhi, 24 occupata presso uno studio dentistico, Sofia Bizzi, 26 anni, impiegata da un commercialista. Giacomo Donegaglia, 26 anni agrotecnico e con un allevamento di vongole. Paola Bonora, impiegata amministrativa e impegnata nel volontariato. Dario Barillari, laureato, 39 anni, e tecnico radiologo all’ospedale di Lagosanto. Giusy Trombetta 26 anni e Gianluca Deho, sposato, una bimba e bancario. La presentazione è stata preceduta dall’intervento di Alecs Bianchi presidente Rete Civica: "Una squadra per portare avanti percorso di crescita e il prendersi carico - ha detto - delle problematiche e progetti del territorio e dei cittadini".

Il coordinatore di FI Fabrizio Toselli ha sottolineato il ruolo delicato e impegnativo dell’essere sindaco ma si è detto fiducioso sulla vittoria "grazie alla quale Lagosanto migliorerà". Il senatore Alberto Balboni di FdI ha ricordato la "potatura crudele e tremenda, di uno dei più bei viali del territorio, la via del Sale, con alberi destinati a morire - ha precisato - che va ascritta esclusivamente a questa amministrazione. Con un sindaco mai aperto, che non si è mai fatto sentire nella conferenza sanitaria dei servizi per difendere l’ospedale del Delta, con la conseguente riduzione dei servizi nel nosocomio laghese". Bonazza ha chiesto "un voto consapevole per il rilancio di Lagosanto, attraverso la difesa del presidio ospedaliero di valle Oppio, una Rsa, indispensabile, la tutela del verde, l’uso del fotovoltaico e tanti altri interventi sui quali siamo già pronti". Ha ricordato la pagina facebook "Rinnovare Lagosanto" dove ognuno potrà conoscere progetti e suggerirne di nuovi. Infine si è sottolineato "come Lagosanto sia un paese isolato, gestito in maniera privatistica e con un atteggiamento dispotico dall’attuale amministrazione, ma in futuro sarà una vera casa di vetro".

c.c.