"Effetti del superbonus, senza pregiudizi"

Il parlamentare del Movimento 5 Stelle, Agostino Santillo, insieme al candidato alle elezioni comunali, l’ingegner Maldini, si uniranno a Fabio Anselmo presso la sede elettorale della Lista Anselmo Sindaco in piazza Cacciaguida. L’evento oggi, alle 12, per un incontro dedicato al tema del Superbonus 110% e della direttiva Case Green. Dalle 10,30 l’onorevole Santillo sarà al banchetto del M5S in via San Romano per un incontro con i cittadini. L’incontro rappresenta un’opportunità per esaminare e comprendere la verità dietro la narrazione distorta promossa dall’attuale governo riguardo a queste iniziative economiche. Contrariamente alla rappresentazione di tali incentivi come oneri finanziari o spese a fondo perduto, esiste una realtà completamente diversa: quella degli investimenti dello Stato italiano nell’efficientamento energetico e nella sicurezza antisismica delle abitazioni. "L’incontro sarà un’occasione per discutere degli effetti positivi del Superbonus 110%".