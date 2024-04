Elena Rossi rompe gli indugi. Conferme e novità nel suo team

FuturOstellato, la lista di centrosinistra che sostiene la candidatura di Elena Rossi, sindaco uscente, ha rotto gli indugi. La presentazione ufficiale c’è stata nel fine settimana: alcune riconferme e nuovi cittadini che hanno deciso di mettere a disposizione le proprie competenze, esperienze e professionalità per portare avanti l’importante lavoro fatto in questi cinque anni e proporre nuove idee e progetti per il futuro.

"C’è ancora molto da fare e noi siamo pronti per farlo", ha evidenziato Elena Rossi. Un’occhiata ai candidati.

Confermata buona parte della giunta uscente, vale a dire il vice sindaco Davide Bonora e gli assessori Elisa Panini e Andrea Zappaterra; l’unico a tirarsi fuori è stato Alessio Duatti. Per quanto riguarda gli altri candidati, si tratta di Marco Morosi, Luca Roverati, Silvia Boni, Chiara Sandrini, Sandro Guidi, Alessandro Tebaldi, Marco Gemmetto, Angela Bellini e Laura Zaganelli.

Complessivamente in cerca di consenso ci sono cinque donne su dodici candidati, oltre al candidato sindaco, una delle poche donne del panorama ferrarese, che dovrà fronteggiarsi nel suo comune con altri tre candidati, tutti uomini, in una corsa elettorale apertissima.

Franco Vanini