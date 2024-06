Emporio solidale per aiutare le famiglie nell’arco di 18 mesi

Sono aperte le iscrizioni ad Argenta per presentare la domanda per accedere a SolidArgenta, un progetto di comunità promosso da Csv Terre Estensi, Parrocchia San Nicolò di Argenta e Croce Rossa, con il supporto del Comune di Argenta. Tutte le attività dell’emporio sono gestite da un gruppo di volontari e Il Centro Servizi per il Volontariato Terre Estensi ne è l’ente gestore. SolidArgenta è un "supermercato" che dà un supporto alle famiglie per un periodo di 18 mesi. Al suo interno si trova un numero limitato di prodotti, sia come genere sia come quantità, donati da istituzioni, imprese, associazioni o privati cittadini. L’emporio durante tutto l’arco del mese riceve i prodotti e, pertanto, le famiglie che hanno la tessera, troveranno disponibilità dei beni sugli scaffali. Le persone che gestiscono l’emporio sono cittadini che hanno scelto liberamente di donare il proprio tempo per essere vicini ad altri cittadini che stanno vivendo un momento difficile della propria vita.