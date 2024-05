Esposto contro. Comune e Provincia

L’associazione ’Altvelox’ ha depositato ieri, alla procura della Repubblica, l’esposto contro il Comune e la provincia. Nel mirino gli impianti che sono stati installati sul territorio, impianti che secondo l’organismo di difesa dei consumatori sono privi di omologazione. "Le multe che vengono elevate da quei velox sono illegittime – sostiene Gianantonio Sottile, presidente dell’associazione che ha sede a Belluno –, vanno annullate. Abbiamo presentato ricorso contro una sanzioni, sono attesi centinaia di ricorsi di automobilisti". Il Comune di Ferrara nel 2023 ha incassato oltre 4,6 milioni di euro per sanzioni per violazioni al codice della strada. Di questo tesoretto una fetta non certo piccola – 708.109 centesimo più, centesimo meno – rappresenta i soldi riscossi grazie ad automobilisti con il piede pesante. La cifretta incassata dalla Provincia, nello stesso periodo è di 1.761.278 euro. Di questi 1.358.434 per eccesso di velocità. Singolare, per quanto riguarda il dato della Provincia, la classifica che riguarda i paesi. In fondo alla classifica, un respiro di sollievo per i residenti, c’è Goro. Sempre nel 2023 l’ammontare per le multe è stato di 576 euro.