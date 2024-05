’Fahrenheit dil Fol’ in piazza

Cosa ci fanno Tugnin dil cic, il Cavalier Burela e la Bepina Ciuata seduti nella piazza di Masi Torello? Sono alcuni personaggi

di Fahrenheit dil fol, un’iniziativa di comunità nata per salvaguardare il patrimonio popolare orale e la memoria storica del territorio ferrarese, che si svolgerà oggi alle 19 in piazza Cesare Toschi 3 (davanti al Municipio). Si tratta di una festa scanzonata in ricordo della Ferrara di una volta, delle sue fole, storielle e leggende declamate a gran voce o sussurrate all’orecchio e dei suoi protagonisti bislacchi e indimenticabili. L’associazione Officina Teatrale A_ctuar APS, promotrice e organizzatrice del progetto, lo scorso anno ha chiamato a raduno in tutta la provincia, i portatori di memoria per raccogliere storie, canti, leggende, fatti anomali e

personaggi curiosi rimasti nella memoria collettiva. A salvarli dall’oblio i Custodi, un nutrito gruppo di attori reclutati in città con una chiamata pubblica, che ha cucito insieme i pezzi.