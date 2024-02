’Femu edu’, Carnevale in musica. É la volta di una lezione concerto, alla regia il conservatorio Frescobaldi

Nuovo appuntamento per FeMu Edu oggi, alle 9.30 e alle 11, al Ridotto. Il conservatorio Frescobaldi organizzerà una lezione concerto a tema “Carnevale in Musica”. L’incontro è coordinato da Achille Galassi, docente di viola e responsabile delle produzioni dell’istituto musicale cittadino, con la collaborazione della Classe di Musica da Camera di Anna Bellagamba. Parteciperanno gli allievi delle Scuole Primarie Manzoni, San Vincenzo, Sant’Antonio, Villaggio Ina, e di quelle di Pontegradella e Quartesana. In apertura di concerto il clarinettista Mattia Castaldini, accompagnato al pianoforte da Jacopo Salieri, proporrà “Capriccio Variato”, scritto da Alamiro Giampieri sul tema de “Il Carnevale di Venezia”. Guidati dalla voce recitante di Roberta Scabbia, parteciperanno all’esecuzione Nicola Roggio flauto, Mattia Castaldini clarinetto, Jacopo Salieri e Martina Bartolini pianoforte, Fabrizio Benazzi e Varvara Zubchynska percussioni, Giulio Tosi e Valentina Antonelli violini, Elisa Orioli viola, Sara Orioli violoncello e Danny Vommaro contrabbasso.