Ferrara cardioprotetta. Ecco i defibrillatori . Ed è boom di donazioni da privati e aziende

Venticinque era l’obiettivo, 28 – tre in più – sono quelli già acquistati da varie aziende e club e che saranno donati alla città. Parliamo dei defibrillatori, con il primo che verrà installato e inaugurato a piazzale Kennedy il 31 maggio. Questo il bilancio del progetto “Ferrara città Cardioprotetta”, iniziato il 24 gennaio con la firma di Comune e Ausl del protocollo d’intesa e continuato con la serata di beneficenza (3 aprile) ’DefibrilliAMO Ferrara’, un invito rivolto al mondo imprenditoriale e associazionistico a donare un dispositivo Dae. E le adesioni, fin da subito, non sono mancate: 11 in pochi giorni, 28 in poco più di un mese, addirittura tre in più rispetto al piano iniziale che ne prevedeva 25. Ora, dunque, si procederà a stabilire altre tre postazioni per installare i defibrillatori ricevuti. E c’è di più, perché sabato alle 12, l’Associazione volontari Pro social Odv di San Martino, trasferirà al Comune la titolarità del defibrillatore della farmacia comunale della frazione. "Gli apparecchi – spiega il Comune – salvavita sono collocati in apposite teche riscaldate e riposti in totem, a protezione dagli agenti atmosferici e per la conservazione del perfetto funzionamento, presentano caratteristiche che li rendono utilizzabili agevolmente da tutti i cittadini, anche da chi non ha fatto corsi di primo soccorso. I Dae, infatti, analizzano semi automaticamente il ritmo e hanno una funzione vocale che guida il cittadino nell’erogazione dello shock. Le piastre sono compatibili anche per i soggetti in età pediatrica". Ogni manovra con il defibrillatore deve essere effettuate in attesa dell’arrivo de soccorritori del 118, i quali dovranno essere in ogni caso tempestivamente allertati. Tutta la manutenzione dei dispositivi sarà in capo al Comune, mentre il controllo settimanale sul corretto funzionamento verrà eseguito dagli operatori Ausl.

I DONATORI

Ma ecco la lista di tutti i donatori (in ordine alfabetico): Associazione Giulia Odv (1); Bruni investimenti (1); De Giuli costruzioni (1); Giancarlo Felloni (1); Fiab Ferrara

(1); Fondazione Palio (1); Galliera costruzioni (1); Geocostruzioni srl (1); Gruppo Ghedini (1); Pro Social San Martino (1); Rlg Savonarola 104 (1); Rotaract Club Ferrara (8); Rotary Club Ferrara e Ferrara Est (6); Securefox (1); Sintexcal (2).

LE POSTAZIONI

I defibrillatori saranno installati nelle seguenti postazioni: Piazza Ariostea, Galleria Matteotti, Parco Bassani, Piazza Travaglio/via Kennedy, Mura-Porta degli Angeli (Casa del boia), Mura-Porta San Pietro, Mura-Torrione San Giovanni, Giardini viale Cavour, Parco Massari, Piazza Municipale, Castello Estense, Parco Coletta, Viale Alfonso I d’Este, Piazza XXIV Maggio-Acquedotto, Autostazione corriere, Porta Catena-Motovelodromo, via Bologna-Sacra Famiglia, via Barlaam; Giardini ex Zenith, Porotto, Malborghetto di Boara, Cona, Francolino, Gaibanella, San Bartolomeo in Bosco.