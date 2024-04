’Festa di Primavera’ a Villa Imoletta col concerto della banda RulliFrulli

’Festa di primavera’ nel parco di Quartesana e presentazione ai cittadini e famiglie delle novità e delle proposte di incontro dei prossimi mesi: l’appuntamento è in programma nel pomeriggio di oggi con l’apertura delle attività annuali della Fondazione Imoletta, ente del terzo settore. Evento clou della festa sarà infatti il concerto della Banda RulliFrulli di Finale Emilia che si esibirà nel grande prato antistante Villa Imoletta con la propria formazione al completo di oltre 60 ragazzi di diversa età, primo evento del ricco calendario del progetto ’Sotto l’antica torre’ che grazie al progetto comunale ’Frazioni per tutti’, vedrà succedersi anche nei prossimi mesi a Quartesana concerti, spettacoli teatrali e arte. Il concerto della banda finalese sarà introdotto dalla prima esibizione pubblica del Gruppo RulliFrulli di Ferrara nato nell’autunno scorso per iniziativa della Amministrazione Comunale, Fondazione Imoletta e Liceo Carducci. La Festa di Primavera si aprirà alle 15.30 con l’inaugurazione della nuova zona degli orti sospesi e dei percorsi accessibili alle persone in carrozzina di Imoletta, sostenuta dalla Fondazione Conte Olao Gulinelli e della casa delle asinelle Luce e Bellina e dei nuovi alveari realizzati col contributo dei club Lions ferraresi e del Rotary Club. Alle 17.30 la festa proseguirà fino all’ora di cena con il taglio della torta dell’Istituto Vergani, il mercatino dei Fiori, aperitivi e assaggi a cura di ragazzi e dei volontari del Punto Ristoro di Imoletta. L’ingresso è libero.