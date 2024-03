Fiamme in casa, medico in pensione salvato insieme al suo amico Fido

CASUMARO

I vigili del fuoco salvano l’anziano medico del paese in pensione e il suo amato cane da un terribile incendio. Vivono soli. Il dottore ottantenne, aveva già perso conoscenza. Era a terra, disteso sul pavimento, avvolto dal fumo, esanime. La professionalità e il coraggio dei pompieri hanno salvato due vite. E’ successo ieri a Casumaro di Cento in via Correggio. Erano le 13.50 quando un passante, vedendo le fiamme uscire dall’abitazione ha lanciato l’allarme alla centrale operativa di Ferrara. Immediato l’arrivo dei vigili del fuoco di Cento che hanno affrontato le fiamme entrando nella casa a due piani, nella parte posteriore e iniziando le operazioni di spegnimento. Subito dopo sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento volontario di Bondeno che sono entrati nella parte anteriore, dove hanno trovato a terra il proprietario e a quel punto hanno messo in atto, utilizzando tutti i dispositivi necessari, le procedure di soccorso. La casa era avvolta dal monossido di carbonio. I due giovani pompieri volontari di Bondeno, Diego Berneccoli e Giacomo Tani, muniti di respiratore, hanno messo in testa all’anziano medico, un apposito cappuccio. E’ il Respihood, un presidio che viene collegato all’autorespiratore del vigile del fuoco e garantisce un un flusso di aria costante. L’hanno portato fuori consegnandolo ai medici e agli infermieri del 118 che nel frattempo erano pronti ad accoglierlo. Immediata la corsa dell’ambulanza verso l’ospedale di Cona per le cure e gli esami del caso. Tutto questo ha permesso di salvare la vita dell’anziano medico condotto del paese, molto conosciuto da tutti, che vive solo in una casa purtroppo piena di oggetti e cose, che probabilmente hanno incentivato le fiamme. E’ andata meglio al suo cane, che fortunatamente non ha avuto problemi di respirazione e che è stato soccorso, condotto fuori dall’abitazione in fiamme e accarezzato dai pompieri. Le cause dell’incendio sono ancora in corso di accertamento. Potrebbe essere stata una stufetta elettrica, ma è ancora tutto da chiarire. Sul posto, per le indagini e i rilievi, hanno operato i Carabinieri di Casumaro e di Terre del Reno. Un lungo lavoro di spegnimento delle fiamme è stato messo in atto dalle squadre dei pompieri di Cento e Bondeno che sono riusciti a salvare l’abitazione. "L’intervento dei vigili del fuoco ha permesso di domare le fiamme e soprattutto di trarre in salvo la persona che si trovava all’interno dell’edificio. - ha sottolineato il sindaco di Cento Edoardo Accorsi - . A tutti va il mio più sentito ringraziamento".

Claudia Fortini