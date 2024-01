Finisce con l’auto contro i platani, ferita una donna

Pauroso incidente su via Modena con una giovane fortunatamente salva nonostante lo schianto. Tutto si è svolto nel tratto che va dalla rotonda del Morando al Castello Giovannina quando, attorno alle 16.30, un’auto guidata da una ragazza 27enne, straniera, residente nel bolognese, per motivi al vaglio della Polizia Locale sul posto, ha perso il controllo della vettura, è andata contro il camion che arrivava dalla parte opposta e si è poi schiantata contro uno degli alberi che accompagnano la carreggiata. A nulla è valso anche il tentativo del camionista di evitare l’impatto. Sul posto, oltre agli agenti della Polizia Locale, anche i Vigili del Fuoco e il 118 che ha trasportato la ragazza all’Ospedale di Cona, in una condizione di media gravità.