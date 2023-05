Fiori, pane e tanto cuore "Pronti a dare una mano"

di Lucia Bianchini

Dal laboratorio floreale Wildflowers di via Boccacanale di Santo Stefano 16 una proposta di aiuto per i colleghi fioristi colpiti dal disastro che ha reso impraticabili negozi e magazzini. Spiegano Nicoleta Dracea e Fabio Giannini, titolari di Wildflowers "Oltre a devolvere una parte del nostro guadagno alle popolazioni colpite dall’alluvione, abbiamo pensato che la cosa migliore fosse mettere a disposizione dei colleghi il nostro magazzino, i materiali e il furgone per i loro eventi, ed offrire loro gratuitamente il nostro lavoro per i loro eventi. Riuscire a ripartire non è semplice, soprattutto se ti si è allagato il magazzino". I titolari hanno deciso di devolvere il ricavato dalla vendita delle composizioni floreali ‘Wildy’. L’annuncio è partito dalla pagina Instagram dell’attività: "Stiamo anche cercando – continua Nicoleta – un canale sicuro che ci permetta di capire come muoverci per poter arrivare nelle zone colpite, per aiutare a pulire e a riallestire i locali". Altro esempio di solidarietà arriva dal Filonificio, in via Voltapaletto 24. Alice Bernardi e Davide Capuano devolvono alle popolazioni colpite dall’alluvione l’intero ricavato dalla vendita dei filoni con grani antichi ferraresi. "Abbiamo deciso di fare di più – si legge sulla pagina Instagram –, raddoppiandone la donazione. Ognuno di noi, anche nel suo piccolo può tendere la mano al prossimo". Ad unirsi per aiutare la Romagna Gilda Bonpresa e Simona Sementina della bottega creativa Spazio Aperto di via Carlo Mayr 69, che doneranno l’intero ricavato dalla vendita di una serie di creazioni.