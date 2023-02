Flash mob a Ferrara contro il progetto Feris

Flashmob contro il progetto Feris (foto Businesspress)

Ferrara, 4 febbraio 2023 - I comitati contro il progetto Feris. Circa duecento persone assiepate davanti all’ex caserma Pozzuolo del Friuli, il cuore del piano di riqualificazione promosso dalla Giunta. I punti più contestati sono, chiaramente, la realizzazione del nuovo centro commerciale in via Caldirolo e la “privatizzazione” degli spazi della caserma che diventerebbero, nelle intenzioni della giunta, uno studentato e una food court.

Tra i punti verso i quali la cittadinanza mostra contrarietà c’è anche la realizzazione di un parcheggio in via Volano. “Questo progetto - dicono i promotori del comitato no Feris - deve essere rifatto da capo. I cittadini devono essere coinvolti e sopratutto la città, patrimonio unesco, non merita di essere deturpata”.