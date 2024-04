Frane, conclusi i lavori sulle strade

Sono terminati i lavori di ripresa frane su via Baricorda, via Brusabò e via San Marco, a Fossalta e a Tamara. Il cantiere del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara ha riguardato una lunghezza complessiva di trecento metri. L’opera ha visto ristabilire le condizioni di sicurezza attraverso la ripresa di frane e il ripristino delle scarpate mediante la posa di geotessile e materiale lapideo. Vi sono stati investiti 100mila euro sulla base della Convenzione per l’esecuzione di lavori di ripresa frane spondali di canali di bonifica in fregio a strade comunali, sottoscritta nel 2020 da Amministrazione copparese e Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, che prevede una compartecipazione per ciascun ente del 50%. Quello appena completato, è uno dei diversi cantieri che il Consorzio di Bonifica di Pianura di Ferrara ha curato nel territorio Copparese dall’inizio dell’anno, con interventi di ripresa frane che hanno interessato le sponde del Canale Navile, quelle del Canal Bianco e del Canale Seminiato (con interventi in via Canal Bianco e in via Chiesoline): scopo, la garanzia della sicurezza idraulica del territorio e della viabilità sulle strade.