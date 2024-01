Frazioni, opere e Pnrr. Si muovono le ruspe : "A primavera Baura riavrà la sua piazza"

Sono scattati ieri e dovrebbero terminare in aprile i lavori per sistemare una condotta idraulica a Baura, sul piatto 500mila euro fondi stanziati grazie al Pnrr. Obiettivo del cantiere, frutto di una stretta di mano tra Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara e Comune, quello di ripristinare la viabilità nella frazione di Baura. Lo stato nel quale versa la condotta ha portato alla chiusura di parte della piazza, inevitabili i disagi per i residenti.

ll cantiere del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara porterà al pieno ripristino della condotta sul canale consorziale Naviglio. Intervento cruciale per il territorio. Verrà sostituito un tubo Finsider, fortemente deteriorato, che consente all’acqua di scorrere sotto il tratto tombinato del canale. I costi dell’opera, che sarà realizzata “Edilscavi 08 Srl” di Poggio Renatico, ditta che si è aggiudicata l’appalto del Consorzio, saranno sostenuti dal Comune grazie ai fondi del Pnrr. Un giorno importante per la frazione. Ieri all’apertura del cantiere il presidente del Consorzio di Bonifica Stefano Calderoni e l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Ferrara, Andrea Maggi. "L’avvio del cantiere ha richiesto tempi più lunghi del previsto – spiega Calderoni – per ragioni che sono sia di ordine pratico che economico. Da un punto di vista operativo questi interventi possono essere realizzati solo con i canali svasati e fuori dal periodo irriguo. Ricordo che la distribuzione d’acqua a fini irrigui non può essere interrotta – il Naviglio serve migliaia di ettari di colture e arriva fino a Copparo – perché uno degli obiettivi fondanti del Consorzio è quello di sostenere l’economica agricola del territorio attraverso la distribuzione della risorsa idrica. Inoltre, l’ottenimento delle risorse del Pnrr ha richiesto procedure che si sono concluse solo nell’estate del 2023". Il presidente del Consorzio è fiducioso. "I lavori – annuncia – saranno terminati in tempi brevi, così da rendere sicuro l’impianto per la prossima stagione irrigua e ripristinare al più presto la viabilità del centro cittadino". "L’intervento, che sarà ultimato ad aprile – ha detto Andrea Maggi – era molto sentito dalla comunità di Baura. E’ essenziale per motivi di sicurezza e igiene sanitaria. Si tratta di un’opera da 500mila euro, cifra importante. Per questo abbiamo attinto ai fondi del Pnrr, così da non pesare sul bilancio comunale e sui cittadini. Grazie al Pnrr siamo riusciti a finanziare una serie di cantieri che, come quello di Baura, hanno l’obiettivo di garantire una buona qualità di vita e sono propedeutiche alle attività commerciali e agricole".