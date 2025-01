Frode informatica e sostituzione di persona. Scoperto il responsabile e denaro recuperato

Frode informatica tramite "phishing", accesso abusivo a sistema telematico e sostituzione di persona. Sono questi i reati di cui è ritenuta responsabile la persona denunciata dal Comando provinciale di Ferrara della Guardia di Finanza, al termine di una indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Bologna. I militari delle "Fiamme gialle", inoltre, hanno provveduto a sequestrare e restituire al legittimo proprietario la somma di denaro che gli era stata sottratta in maniera illecita.

L’episodio è avvenuto nella Città del Guercino e gli accertamenti dei finanzieri della Tenenza di Cento sono scattati a seguito di una denuncia presentata dall’amministratore di una società locale. Secondo la ricostruzione dei fatti, il soggetto individuato dai militari, facendo risultare quale mittente l’istituto di credito in cui l’impresa ha acceso un conto corrente, ha inviato sul telefono dell’amministratore della società un messaggio via Sms nel quale si segnalava l’avvenuto addebito sul rapporto bancario di un’operazione sospetta.

Successivamente, sono intercorsi contatti telefonici tra il denunciante e l’autore dell’illecito (che si è qualificato come operatore del servizio clienti della banca) che, nel corso della consulenza fornita, ha ottenuto i dati relativi al conto della società. Dati che il sedicente operatore del servizio clienti dell’istituto di credito ha sfruttato per accedere da remoto e sottrarre così, in maniera fraudolenta, la somma di 14mila euro dal conto. Ed è stata indubbiamente un’amarissima sorpresa per l’amministratore dell’impresa scoprire dal reale servizio clienti della propria banca di essere stato oggetto di una truffa.

Una volta appreso di essere rimasto vittima di un raggiro, si è immediatamente recato nella sede della Tenenza della Guardia di Finanza di Cento per sporgere denuncia. I militari, sotto la direzione del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Bologna, hanno svolto accurate indagini che hanno consentito di identificare il responsabile della truffa (che sarà chiamato a rispondere, come detto, dei reati di frode informatica, accesso abusivo a sistema telematico e sostituzione di persona) e di sequestrare l’intera somma che era stata sottratta in maniera illecita alla società. La somma è stata successivamente restituita alla stessa impresa.